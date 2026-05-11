“Los pisos estaban rojos”: el dramático cuadro de Zeus y el pedido de ayuda de su familia

Zeus llegó a la vida Yamila hace dos años tras la muerte de su gato. Su pareja sabía de su amor por los animales y a través de unos conocidos logró su adopción. "Es super compañero, le encanta jugar todo el tiempo, ama las pelotitas y jugar a las escondidas", lo definió su familia.

A fines de abril, lo que parecía un domingo tranquilo se convirtió en una noche de terror cuando el perro se descompuso: "En cuestión de horas lo único que perdía era sangre", contó Yamila en diálogo con 0223.

La escena fue shockeante, "los pisos de la casa estaban rojos, pensé que el perro se me moría ahí". Cerca de las 5 de la mañana logró llevarlo al veterinario para poder atenderlo y descubrir qué pasaba.

En ese momento, su dueña no podía afrontar los gastos. "Saqué la tarjeta de crédito, que es extensión de mi papá, para emergencias. Lo atendieron, le inyectaron de todo para calmarlo y una vez estabilizado me dijeron que vuelva a casa. Que si volvía a vomitar con sangre, lo llevara de vuelta", comentó.

Cuando llegaron, Zeus durmió una hora de siesta mientras Yamila limpiaba toda la casa, manchas rojas que parecían no querer salir. "Una vez que se despertó, el cuadro empeoró", declaró.

Rápidamente le escribió a la veterinaria 24 horas y su pareja llevó al perro para que le hicieran nuevos estudios. "En los análisis de sangre tenía todos los valores del páncreas, hígado y riñones super altos. Por este motivo, lo ingresaron en internación", señaló.

Después de 12 horas, Zeus logró responder bien a la medicación y fue dado de alta. Hoy se encuentra bien, pero tiene una dieta específica donde no puede comer alimento balanceado.

A pesar de que la salud de su mascota nunca fue negociable, hoy Yamila y su pareja tienen que afrontar deudas que apenas les permiten subsistir. "Yo soy docente, cobro 800 mil pesos, y mi pareja hace dos meses que no tiene un sueldo porque en su lugar de trabajo cortaron el gas y no pueden abrir".

A esto se le suma los gastos de una bebé recién nacida y la imposibilidad de hacer turnos extras. "Por eso largamos una rifa para poder cubrir todos los gastos. Del 1 al 10 hay que pagar el alquiler, la tarjeta y otros servicios que no llegamos a cubrir", concluyó.

Quienes quieran colaborar, se pueden comunicar al 2235555814 o enviar donaciones al alias Ygsabia.gal al nombre de Yamila Sabia.