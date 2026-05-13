Helena tiene 5 años, ama el arte y hoy enfrenta una dura lucha contra un tumor cerebral: cómo ayudar

Helena tiene cinco años y es una artista de alma: le gusta pintar, cantar, bailar y subirse al escenario. También es fanática de Mario Bros, juega con una concentración que intimida. Su familia la describe como una niña con carácter fuerte, pero con mucho amor que no duda en demostrar hacia su mamá, su papá y sus perras.

El 22 de abril la familia de Helena recibió una desgarradora noticia, fue diagnosticada con Glioma Pontino Intrínseco Difuso H3K27M (DIPG), un tumor cerebral pediátrico altamente agresivo que se localiza en el tronco encefálico, tálamo o médula espinal.

Helena padece Glioma Pontino Intrínseco Difuso H3K27M

"Nos dijeron que teníamos que ir a un centro de complejidad. Se gestionó a través de la obra social varias opciones y a pesar de la facilidad que había para estar en Mar del Plata, elegimos Buenos Aires porque cuentan con mayores herramientas técnicas", explicó Fernando, su papá, en diálogo con 0223.

Cuando llegaron al hospital, le realizaron una resonancia y una neurocirugía para obtener una muestra para la biopsia. El panorama nunca mejoró, en cada análisis siempre daban el peor resultado. "Helena tiene un tumor cancerígeno que no es operable. El diagnóstico es una sigla que nos va a perseguir para siempre. Son células buenas y malas mezcladas de tal forma que al ojo del mejor cirujano del mundo le resulta imposible separar", reveló.

En los próximos días Helena comenzará su radioterapia, acompañada de sus padres.

Los síntomas que aparecen difieren según la zona donde esté ubicada la afección, sin embargo los más comunes se manifiestan con problemas en el habla, alteraciones visuales, disfunción facial, problemas de equilibrio y motricidad e hidrocefalia.

Lejos de casa y con mucha esperanza, Helena se encuentra en Buenos Aires para empezar su radioterapia. Necesita el ONC-201, un fármaco diseñado para tratar tumores cerebrales agresivos, particularmente el glioma difuso de la línea media, y que cuesta aproximadamente mil dólares por semana.

"Esta droga en particular, que fue aprobada por la FDA, que es el ente regulador estadounidense, que está comprobado que ayuda a bajar los síntomas y mantener el efecto de la radioterapia por más tiempo. La Anmat aún no la aprobó por lo que no se consigue acá y tenemos que acudir a otros países a través de fundaciones llevadas adelante por papás que transitaron o transitan algo similar y hacen lo posible para ayudar a familias de toda Latinoamérica", explicó.

Para su tratamiento Helena necesita Necesita el ONC-201, un fármaco diseñado para tratar tumores cerebrales agresivos.

Ante esta situación, su familia lanzó una campaña solidaria para costear su tratamiento durante todo el proceso. Quienes deseen colaborar, pueden hacerlo al alias hele.guerrera o a través de https://gofund.me/740e1b263.

"La radioterapia son 33 días hábiles seguidos que la va a recibir en Buenos Aires y a futuro lo que hay son ensayos clínicos de posibles tratamientos con experimentos de universidades del mundo para tratar este cáncer que hasta el momento no tiene solución", indicó.

Por otro lado, Fernando se puso a disposición de las familias que estén atravesando situaciones similares y no tengan los medios para poder iniciar el tratamiento. "Si alguien escucha que un niño este diagnóstico, que me busquen porque hay personas dispuestas ayudar en todo lo que tiene que ver con alternativas, viajes y medicación". Para contactarse, pueden encontrar su usuario de Instagram como @heleguerrera.