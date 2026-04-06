Dos motociclistas quisieron darse a la fuga en un operativo y terminaron demorados

En el marco de operativos selectivos de prevención de delitos vinculados al uso de motocicletas, personal de la policía bonaerense en Coronel Vidal aprehendió a dos jóvenes de 20 años que intentaron darse a la fuga al ser interceptados.

El hecho se registró en la intersección de San Martín y Mitre, donde los efectivos llevaban adelante un control vehicular. Según se informó, los motociclistas, ambos residentes de la zona, intentaron evadir la identificación, lo que motivó un seguimiento que culminó a pocos metros con su interceptación.

Al momento de ser identificados, se constató que circulaban en una motocicleta marca Corven 150 de color negra sin contar con la documentación obligatoria para transitar.

La moto en la que se movilizan los jóvenes por Coronel Vidal.

Ante esta situación, se procedió a la incautación del rodado en el marco de la ley nacional de tránsito 24.449, mientras que los jóvenes fueron aprehendidos por infracción al artículo 89 de la ley 8031/73.

Interviene el Juzgado de Paz Letrado de Mar Chiquita y el Juzgado de Faltas municipal. Tras cumplirse los recaudos legales correspondientes, ambos recuperaron la libertad conforme a lo establecido por la normativa vigente.