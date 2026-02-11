El Presupuesto 2026 avanzó en comisión en medio de críticas por falta de respuestas a la oposición

El gobierno de Agustín Neme obtuvo dictamen favorable para la aprobación del Presupuesto 2026 de la Administración Central, entes descentralizados y ordenanzas Fiscal e Impositiva, como así también para el Presupuesto 2026 de Osse y su Reglamento Sanitario, en el marco de dos reuniones de comisión donde la oposición remarcó la falta de respuestas del Ejecutivo a las consultas realizadas por escrito.

El avance de los expedientes se dio, en primer término, en una sesión conjunta de las comisiones de Ambiente y Hacienda, en el caso de Osse, y luego en una reunión propia de Hacienda, donde se sumaron los proyectos vinculados a la Administración Central. En todas las votaciones acompañaron el Pro, la UCR, La Libertad Avanza y la Coalición Cívica -imponiendo su mayoría-, mientras que Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador votaron en contra.

El oficialismo se limitó a exponer algunos conceptos generales a través del presidente de Hacienda, Marcelo Cardoso, y del titular del bloque libertario, Rolando Demaio, en discursos leídos pese a que esa práctica está prohibida por reglamento. Como ocurre habitualmente, el protagonismo lo tuvo la oposición, que puso el foco tanto en contenidos puntuales de los proyectos como en la metodología de debate, reducida a un intercambio epistolar con el Ejecutivo.

La oposición desplegó múltiples críticas, aunque perdió la votación.

En ese marco, la presidenta del bloque de Unión por la Patria, Mariana Cuesta, cuestionó la falta de respuestas a las preguntas formuladas por escrito. En total fueron 73 las consultas -56 del kirchnerismo y 17 del massismo- y ninguna obtuvo contestación antes de la votación en comisión.

“Las respuestas van a ser presentadas oportunamente”, respondió Vanesa Benavidez, de La Libertad Avanza y presidenta de Ambiente. La afirmación fue rechazada por Valeria Crespo (Unión por la Patria): “No se puede someter a votación sin las respuestas, el momento oportuno es este. No se puede votar sin información”.

Osse, tasas y juicio millonario

En el caso de Osse, desde las bancadas opositoras se puso el foco en la falta de consideración del impacto que podría tener el juicio en el que la empresa ya cuenta con una sentencia de primera instancia que la obliga a reintegrar sumas cobradas indebidamente.

El alcance de los aumentos de tasas fue otro de los grandes ejes del debate, en un contexto en el que el gobierno sostiene que la actualización será del 11%, algo que fue rechazado por la oposición.

“El 11% de aumento es totalmente falso, supera el triple de lo anunciado, además tiene cláusula gatillo, mantiene la tasa vial más alta de la provincia y crean una nueva tasa que va a aumentar cada vez que aumente la luz”, remarcó Cuesta.

Desde Acción Marplatense también cuestionaron los resultados de la Tasa Vial y trasladaron ese análisis a la nueva Tasa por Alumbrado Público. “Seguimos creando tasas con fines específicos, pero parte de esos recursos se destinan a gastos corrientes y no a resolver problemas de la ciudad”, señaló Eva Ayala, en referencia al uso que en diciembre hizo el Ejecutivo de esos fondos para el pago de salarios.

El bloque vecinalista además introdujo un interrogante que hasta ahora no había sido planteado. Tras pedir precisiones sobre los pagos a la empresa contratada para asesorar a la Agencia de Recaudación Municipal en la mejora de la cobrabilidad -firma que percibe un 26% sobre los incrementos logrados-, Ayala consultó si los ingresos adicionales que se generen por el Alumbrado Público estarán incluidos en ese esquema. La concejala advirtió que eso podría representar ganancias por alrededor de $1.700 millones para la empresa.

El oficialismo hizo pesar su mayoría y le dio dictamen a los expedientes.

La polémica por el “Rigi marplatense”

Por otro lado, Melisa Centurión, de Acción Marplatense, se mostró disconforme con que el descuento del 50% en la Tasa de Inspección en Seguridad e Higiene (TISH) que se otorgaría a empresas contemple en la ordenanza Fiscal criterios generales, dejando las condiciones específicas en manos del Ejecutivo a través de la reglamentación.

La concejala deslizó que el esquema podría estar orientado más a beneficiar a grandes empresas que a pymes, y señaló que no hay precisiones sobre el costo fiscal que implicará para el Municipio.

Al cruce salió Fernando Muro (Pro), impulsor del denominado “Rigi marplatense” cuando estuvo al frente de la Secretaría de Producción. “La reglamentación va a estar en manos del Ejecutivo y determinará las condiciones”, sostuvo, defendiendo que la ordenanza no detalle esos aspectos. “El 99% de las empresas en Mar del Plata son pymes, es prematuro discutir estas implicancias”, agregó.

Fernando Muro, del Pro, defendió el "Rigi marplatense".

“La TSU debería estar por debajo de lo que se pagó el último mes”

En una sesión en la que fue notorio el silencio del radicalismo, La Libertad Avanza fue el único aliado del Pro que tomó la palabra para defender los proyectos del Ejecutivo. “La situación de Mar del Plata nos presenta desafíos claros y complejos. No hace falta exagerarlos, pero tampoco podemos negarlos; debemos mirarlos con responsabilidad”, expresó Demaio.

“Acompañar este presupuesto no es un acto automático, lo consideramos una responsabilidad ciudadana y política. Sin políticas públicas no hay futuro para la ciudad. Nuestro voto es un voto de confianza hacia una nueva etapa que esperamos que llegue. Este presupuesto es un punto de partida para profundizar políticas que permitan alcanzar un superávit fiscal serio y sostenible”, añadió.

Tras la exposición de Ayala, el excandidato a intendente hizo una afirmación que hasta ahora no había sido explicitada por el oficialismo: “Inicialmente la TSU debería estar en un equilibrio e incluso un poco por debajo de lo que se pagó el último mes”. Según explicó, esto ocurriría porque el Alumbrado Público dejará de cobrarse dentro de la TSU para pasar a la factura eléctrica -representa actualmente el 13% de esa tasa-, por lo que el aumento anunciado del 11% en las tasas podría implicar que, nominalmente, algunos vecinos paguen menos que en el último período facturado.