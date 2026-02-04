El oficialismo restringe el debate del Presupuesto 2026: no habrá exposición de funcionarios

El presidente de la Comisión de Hacienda, Marcelo Cardoso, confirmó que los funcionarios no irán al Concejo.

Por primera vez en los seis años de gobierno del Pro, funcionarios del Ejecutivo no expondrán el Presupuesto 2026 en el marco de la Comisión de Hacienda del Concejo Deliberante ni lo debatirán con los concejales, y solo se limitarán a recibir consultas por escrito por el plazo de cinco días.

Así lo informó el presidente de la Comisión de Hacienda, Marcelo Cardoso, en el marco de la inauguración del tratamiento del Presupuesto 2026 de la Administración Central y de los entes descentralizados, como así también de las ordenanzas Fiscal e Impositiva, donde se establecen los aumentos de tasas y tarifas.

“Todas las consultas, pedidos de informes y observaciones deberán ser por escrito, canalizados por cada uno de los bloques. Esto permitirá organizar un trabajo con respuestas claras y sistemáticas que serán elevadas al Ejecutivo”, justificó Cardoso la inusual medida. Además, informó un plazo hasta el 9 de febrero para que dichas comunicaciones sean devueltas, a la espera de respuestas de las dependencias municipales.

La creación de una nueva Tasa de Alumbrado Público, entre las novedades del Presupuesto.

La iniciativa implica una fuerte restricción al debate del Presupuesto 2026, que en los últimos dos años contó con la presencia en comisión del secretario de Hacienda, Mauro Martinelli, como así también del directorio de Osse, ahora presidido por el libertario Tomás Amato. Incluso, durante el primer año de gobierno de Montenegro se implementó una modalidad más amplia, con exposiciones de cada uno de los secretarios y presidentes de entes descentralizados.

“Se hacen los guapos con videos pero acá no dan la cara”

La decisión de no habilitar el debate en la comisión generó fuertes rechazos en la oposición. “Esta es la metodología de no dar la cara. Se hacen los guapos en los videítos en redes, pero cuando tienen que sentarse a debatir con la oposición, no vienen”, cuestionó Mariana Cuesta, presidenta del bloque Unión por la Patria.

“Anuncian 11% de aumento de tasas y nosotros decimos que aumenta más del 30%, porque además tiene una cláusula gatillo; es el triple de lo anunciado, mantiene la Tasa Vial más alta de la provincia y crean una nueva tasa de alumbrado, y esa factura además va a aumentar según aumente la luz. Hay cero previsibilidad de cuánto va a venir. Es lógico que no se banquen dar la cara”, añadió la concejala.

"No dan la cara". Fuerte rechazo de Unión por la Patria a través de la concejala Mariana Cuesta.

Desde Acción Marplatense también rechazaron la nueva metodología. “Lamentábamos que no podamos dar una conversación para conocer los objetivos de cada una de las áreas, reformular las estrategias para resolver los problemas de los marplatenses. Esto no va a suceder. Los antecedentes de lo escrito no nos traen buenas referencias. No creemos que la democracia se construya de esta manera”, planteó Eva Ayala.

Además del cambio de metodología, por el momento también persiste una fuerte restricción del acceso de la prensa al contenido del Presupuesto 2026. A seis días de su elevación, aún sigue vedada la consulta a los anexos que integran el cálculo de gastos y recursos, a través del Sistema de Gestión Legislativa, donde consta el detalle de las diferentes partidas asignadas.