Mataron de un tiro en el pecho al custodio de una pollería.

En las últimas horas un robo seguido de asesinato consternó a la localidad bonaerense de Isidro Casanova, en el partido de La Matanza. Un grupo de delincuentes intentó robar la recaudación de un comercio y le disparó en el pecho al custodio para lograr escapar con el dinero.

Según Noticias Argentinas el hombre asesinado era un policía de 42 años, identificado como Mauro Molina, quien trabajaba como custodio en el local, de manera extra a su labor en las fuerzas.

Los testigos de lo ocurrido relataron que el grupo de delincuentes llegó a la pollería ubicada sobre la Ruta Nacional 3, a pocos metros de la intersección con Marconi, en una camioneta Volkswagen Amarok.

En las cámaras de seguridad de un local vecino quedó registro de cómo, al menos dos delincuentes descendieron de la Amarok y se acercaron rápidamente al vehículo de recaudación, forcejearon con la víctima y le dispararon, dejándolo tendido en el suelo.

Los ladrones no pudieron hacerse del vehículo y huyeron en la misma camioneta en la que llegaron. La víctima fue hallada por policías que realizaban una recorrida por la zona y fue trasladada al Hospital Paroissien, donde falleció poco después.