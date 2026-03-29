Identificaron al hombre asesinado a una cuadra de la Departamental

Al hombre le habían dado la libertad condicional a fin del año pasado.

En la tarde de este domingo establecieron la identidad del hombre que fue asesinado de varias puñaladas durante la madrugada en la esquina de Gascón y Buenos Aires.

Según informaron fuentes policiales a 0223, la víctima se trata de Félix Antonio Villalba, un sujeto de 74 años que contaba con antecedentes penales y en noviembre había salido de la cárcel luego de que le otorgaran la libertad condicional.

Su cuerpo fue hallado tirado cerca de las 4:30 en el centro de Mar del Plata y personal de la comisaría segunda, con jurisdicción en la zona, hizo las primeras actuaciones bajo las órdenes de la fiscal Constanza Mandagarán.

Se registraron cuatro homicidios en marzo y 14 en lo que va del año.

Ante la falta de testigos presenciales, las primeras tareas apuntaron al relevamiento de cámaras en el lugar, debido a que además de las municipales, hay distintos comercios que cuentan con sistema de cámaras y grabación que serán revisados en las próximas horas.

En paralelo, las autoridades también buscan establecer si la condena de Villalba por el delito de abuso sexual agravado está conectada con el ataque recibido que terminó en su muerte.

La autopsia se realizará esta tarde y permitirá certificar la cantidad de heridas recibidas y, quizás, el tipo de arma empleada. Es el cuarto homicidio de marzo y el decimocuarto doloso en lo que va del año.