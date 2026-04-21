Rompieron la reja de una casa y los vió la dueña: un detenido y un prófugo.

Uno de los dos sujetos que el lunes por la tarde rompió la reja de una casa en el barrio Villa Primera para entrar a robar fue aprehendido por personal policial que llegó a la zona tras el aviso de la damnificada.

Fue personal de la comisaría cuarta el que arribó con efectivos del Comando de Patrullas a una vivienda en inmediaciones de Brandsen y Tierra del Fuego donde una mujer denunció que dos personas rompieron la reja de su casa para ingresar.

La maniobra fue advertida por la denunciante, quien observa a los sujetos desde el interior de su vivienda y provocó la fuga de los mismos.

Los oficiales lograron la aprehensión del imputado tras escalar la reja de otro domicilio, aunque no pudieron dar con el restante cómplice.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de causa por robo agravado en grado de tentativa y su traslado a Tribunales para prestar declaración.