Se negó a declarar el conductor que andaba armado y con cocaína para vender

El hombre de 29 años que el domingo a la madrugada fue aprehendido en el barrio Coronel Dorrego a bordo de un auto en el que tenía un arma, cocaína y dinero se negó a declarar en Tribunales y seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Luego de entrevistarse con el defensor oficial Claudio de Miguel, el sujeto fue trasladado al segundo piso de Tribunales donde no quiso dar su versión de los hechos ante la fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma.

Tiene 29 años.

El Juez de Garantías Juan Tapia convirtió en detención la aprehensión del imputado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y portación ilegal de arma de guerra. A partir de esa decisión, seguirá alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán mientras avanza el proceso.

Las fuentes consultadas por este medio señalaron que la interceptación del rodado en la esquina de Colón y Termas de Rio Hondo minutos después de la una de la madrugada fue durante una recorrida de rutina y que no pudo establecerse si usaba el rodado para la comercialización de estupefacientes o estaba esperando a alguien en el lugar.

Es un revólver calibre .357.

Tal como se informó, al momento de identificar al conductor del VW Suran, los oficiales de la comisaría duodécima observaron una importante suma de dinero y un arma bajo el asiento: allí secuestraron más de 750 mil pesos, un revólver Taurus calibre .357 con cinco municiones intactas, un handy, un celular y más de sesenta gramos de cocaína.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, no registra antecedentes penales y registra una suspensión del juicio a prueba por un robo agravado en el 2017.