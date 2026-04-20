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Se puso “picante” en la puerta del banco y lo detuvieron

Tiene 40 años. Personal de Infanteria lo redujo en la peatonal San Martín y Córdoba. Tenía una media tijera en su poder.

Tiene 40 años.

20 de Abril de 2026 19:33

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un hombre de 40 años que el lunes provocaba disturbios en la peatonal San Martín fue aprehendido por personal policial que estaba en inmediaciones de las dos sedes bancarias ubicadas en la zona.

El procedimiento se desarrolla en la intersección de San Martín y Córdoba cuando personal de Infantería redujo al sujeto que se encontraba en actitud hostil y agresiva. “No acató las órdenes impartidas en el contexto de una confrontación en la vía pública”, dijeron las fuentes consultadas.

“Al momento de la identificación y requisa hallaron entre sus pertenencias el secuestro de una media tijera con mango de plástico, envuelta en cinta de tela”, agregaron.

El sujeto fue trasladado a la comisaría primera donde labraron las actuaciones correspondientes. Desde la Justica Correccional dispusieron la formación de actuaciones contravencionales y su libertad bajo caución juratoria.

 

 

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