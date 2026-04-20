Se puso “picante” en la puerta del banco y lo detuvieron

Un hombre de 40 años que el lunes provocaba disturbios en la peatonal San Martín fue aprehendido por personal policial que estaba en inmediaciones de las dos sedes bancarias ubicadas en la zona.

El procedimiento se desarrolla en la intersección de San Martín y Córdoba cuando personal de Infantería redujo al sujeto que se encontraba en actitud hostil y agresiva. “No acató las órdenes impartidas en el contexto de una confrontación en la vía pública”, dijeron las fuentes consultadas.

“Al momento de la identificación y requisa hallaron entre sus pertenencias el secuestro de una media tijera con mango de plástico, envuelta en cinta de tela”, agregaron.

El sujeto fue trasladado a la comisaría primera donde labraron las actuaciones correspondientes. Desde la Justica Correccional dispusieron la formación de actuaciones contravencionales y su libertad bajo caución juratoria.