“Vivimos en alerta”: vecinos del centro denuncian reiterados intentos de robo en un edificio

Los vecinos del centro de Mar del Plata se sienten desprotegidos ante los reiterados intentos de robo en la zona. A pesar de reforzar las cerraduras, colocar rejas e instalar cámaras de seguridad, los delincuentes insisten en ingresar a un edificio ubicado en Catamarca y Brown.

El domingo a la madrugada se registró un nuevo intento de robo: una pareja utilizó inhibidores para forzar la entrada y, al no lograrlo, se dio a la fuga. Al respecto, uno de los residentes contó en diálogo con 0223 que “hace tiempo venimos sufriendo este tipo de situaciones. En una oportunidad patearon el vidrio de la entrada de la cochera; como hicieron mucho ruido, bajaron los vecinos y se fueron. Después lo vimos al muchacho en las grabaciones de seguridad”.

Tiempo después, “dos personas le pegaron una patada a la puerta magnética de la entrada; fue tan fuerte que nos alertó a todos. Los vimos en directo, así que llamamos al 911 y los encontraron a tres cuadras”, agregó.

En ese caso, explicó que “los llevaron a la comisaría, hicieron las averiguaciones, nosotros declaramos como testigos y los tuvieron detenidos unos días”.

Además, tres meses atrás, “unos chicos patearon la puerta, hicieron saltar la cerradura y trataron de entrar a la cochera, pero justo bajó gente por el ascensor, así que se fueron”.

Por esta seguidilla de hechos, los vecinos del edificio tomaron medidas urgentes: “pusimos una cerradura doble magnética en la puerta de entrada e hicimos rejas en la bajada de la cochera, porque por ahí tienen acceso a la escalera que va a los departamentos”.

El contexto los obliga a estar en alerta constante. “Dan vueltas por la madrugada y siempre hay algún borracho que pasa o trapitos en la esquina que piden plata. Hemos llamado a la policía varias veces, pero vienen, los identifican y se van. Al otro día vuelve a pasar lo mismo”, concluyó.

Pese a tratarse de una de las zonas más transitadas de la ciudad, los episodios de inseguridad se repiten con frecuencia. Los vecinos advierten que, aun con medidas de prevención, la falta de respuestas efectivas deja al edificio en una situación de vulnerabilidad permanente.