"Hay que esperar": Mario Alarcón continúa internado por una afección cardíaca

Mario Alarcón está internado hace 21 días, a la espera de un marcapasos. Todo empezó el pasado 31 de marzo cuando entró a la guardia del Hospital Durand con un cuadro respiratorio originado por una insuficiencia cardíaca.

Luego de hacerle los estudios correspondientes, lo derivaron a la Clínica de la Esperanza, donde le hicieron más estudios y encontraron que sufrió una isquemia y notaron una miocardiopatía.

“Lograron estabilizarlo, pero hace unos días tuvo un nuevo episodio respiratorio y lo tuvieron que intubar”, le detalló su hijo Matías Alarcón, también actor. a La Nación “Por suerte, ya le sacaron el respirador”, agregó.

De acuerdo al relato de su hijo, Alarcón está lúcido y se siente bien. "Ahora el foco es seguir tratando la insuficiencia cardíaca. Está en Unidad Coronaria, pero ya están viendo de pasarlo a sala común donde van a tramitar un CDI (cardiodesfibrilador Implantable), un dispositivo que funciona como marcapasos, desfibrilador y sincronizador para su corazón. Tienen que implantárselo antes de darlo de alta", explicó.

Alarcón debutó en el cine en el año 1982 con El agujero en la pared, de David Kohon y con Alfredo Alcón. Entre los muchos trabajos que hizo, uno de sus preferidos fue el juez que interpretó en El secreto de sus ojos. “Fue una emoción que ganara el Oscar; no lo podía creer. Entré a esa película haciendo un casting’, recordaba.