Dramático: advierten que por el atraso en los pagos y aranceles, peligra el transporte para discapacidad

En una multitudinaria triple marcha por distintos reclamos frente al palacio municipal, integrantes de centros de día, personas con discapacidad y transportistas, exigen al gobierno de Javier Milei la regularización en los pagos y el aumento de las prestaciones. Advierten que peligra todo el sistema de asistencia.

En el marco de una protesta que se realiza a nivel nacional, Romina Vaquero, referente del Centro de Día Sol Creciendo, lamentó que por la escasa actualización de los aranceles y las demoras en los pagos de las obras sociales, “el trabajo está cuesta arriba”.

Falta de pagos de Pami y Ioma

Para Vaquero, “hay una desactualización de aranceles por parte del nomenclador nacional, lo cual no llega a cubrir los gastos que tenemos diarios, que van subiendo todos los días. Y los aumentos que hacen son pequeños”, admitió, en declaraciones a 0223.

En ese marco, la referente apuntó al atraso en los pagos de las obras sociales, que son de muchos meses atrás. “Tenemos, por otro lado, mayoritariamente chicos de Pami, que antes no pagaba y ahora empezó a pagar un mes sí, un mes no. Y el caso de Ioma, que desde diciembre no recibimos ningún pago. Y el pago que recibimos de diciembre corresponde a septiembre”, lamentó.

“Se nos está complicando bastante el día a día. Nosotros, como como institución, tratamos de no trasladarles el problema a las familias. Le damos un servicio de calidad pero llega un momento en que empieza a ser bastante cuesta arriba el trabajo. Pero, por otro lado, también están los transportistas, que ahí sí afecta directamente a la familia porque no los pueden ir a buscar”, completó.

"El transporte no se puede seguir sosteniendo"

Juan Goldar, referente del sector transporte de personas con discapacidad manifestó a 0223 que el sector “ya no se puede seguir sosteniendo”.

“Esta situación la está viviendo la comunidad de discapacidad en su conjunto. Hoy el transportista de discapacidad estamos trabajando con colegas que aún no tienen las autorizaciones 2025. Esto quiere decir que tampoco van a cobrar ahora lo del año pasado ni tienen vista de cobrar en los próximos meses”, lamentó.

Transportistas de personas con discapacidad marcharon por el centro de Mar del Plata en reclamo al gobierno nacional. Foto: 0223.

Asimismo, Goldar advirtió que algunos transportistas poseen atrasos con las obras sociales y no se actualizan los valores arancelarios. “El valor del kilómetro no llega a cubrir los costos operativos del servicio, lo cual hace que el servicio cada vez esté más más deprimido. Y el aumento del combustible, es un impacto directo. A eso hay que sumarle la falta de pago, falta de autorizaciones, valores muy bajos de los aranceles, quiere decir que el transporte de discapacidad ya no se puede seguir sosteniendo”, concluyó.