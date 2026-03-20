Preocupación por el cierre de la Secretaría de Trabajo: 48 marplatenses podrían quedar en la calle

La “motosierra” al estado argentino podría cobrarse más puestos laborales en Mar del Plata luego de circular la versión que el gobierno de Javier Milei planea achicar aún más el sector, en este caso en la Secretaría de Trabajo de la Nación.

En diálogo con 0223, Claudia Rey, secretaria general de ATE Mar del Plata admitió que la situación “es preocupante” y afecta a todo el país, por lo que desde esta semana realizan asambleas en sus lugares de trabajo.

“A nivel nacional se están hablando de casi 1.500 despidos por el posible cierre de las agencias territoriales. Está dando vueltas una reestructuración de lo que sería la Secretaría de Trabajo y obviamente que eso causa preocupación porque esos cierres vendrían acompañados de despidos, como ya pasó con lo que era la agencia de empleo de la calle La Rioja”, recordó la dirigente.

En ese marco, planteó que “hay mucha incertidumbre de no poder proyectar hacia adelante, porque la verdad que hoy con un 9,5% de desocupación solamente acá en Mar del Plata, proyectarte la posibilidad de encontrar un trabajo es bastante incierto”, lamentó.

En ese marco, adelantó que desde las centrales obreras podrían realizar una medida de visibilización por las calles marplatenses ya que de concretarse, afectará también a la ciudadanía.

“Algunas de las tareas que realiza el personal de la Secretaria es la de dirimir cualquier conflicto que se pueda dar en el ámbito laboral, también en el tema de cierres de paritarias, programas de trabajo, fiscalización de trabajo no registrado y con lo que es discapacidad”, aseguró.

Por último, Rey sostuvo que los despidos podrían empezar a fin de mes pero alertó: “Podría darse en cualquier momento”, concluyó.