Una familia quedó varada 10 horas en la ruta 2 y será indemnizada por un millón y medio de pesos

Esperaron a la grúa 10 horas y ahora la aseguradora los tendrá que indemnizar.

La Justicia de San Nicolás de los Arroyos condenó a una aseguradora y a su prestadora de auxilio mecánico a pagar una indemnización millonaria por dejar a una familia varada en la ruta 2 por más de diez horas.

El hecho ocurrió en la madrugada del 5 de enero del 2023. La familia volvía de Mar del Plata y se les quedó el auto Renault Sandero a la altuta de Maipú. Llamaron a la grúa, pero la asistencia no apareció durante horas.

La aseguradora envió el auxilio alrededor de las 13, diez horas después del primer pedido de ayuda. Ahora, un fallo de la Justicia sostuvo que la demora fue "irrazonable" y que las empresas no lograron justificarla, "incumpliendo su obligación de brindar el servicio en un plazo adecuado".

En el fallo se estableció una indemnización "por daño moral", al considerarse que la espera generó angustia y desamparo. Sin embargo, el Tribunal rechazó el reclamo por daño punitivo y desestimó la demanda de dos acompañantes, al no poder acreditarse su presencia en el vehículo.