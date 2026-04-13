Se perdió Titán, su familia está desesperada

Titán tiene ocho años y falta de su casa desde el viernes por la tarde.

Titán es un perro de tamaño pequeño, de ocho años de edad que fue adoptado en zoonosis cuando era cachorro y fue criado por la familia de Sara como como un perro de compañía.

El pasado viernes, lo que parecía ser un típico paseo por la plaza se convirtió en un caos. Es que Titán estaba arriba del auto familiar cuando un perro se acercó y le “tiró un tarascón”, entonces Titán se asustó y salió corriendo hacia la zona de la vía. Desde entonces, su familia lo busca desesperada.

“Ya no se donde publicar”, dice Sara, su adoptante a 0223 al tiempo que explica que desde el viernes, lo buscan desesperadamente tanto ella como sus hijos. Recorren a diario la zona de cercanía de la plaza y la vivienda, pegan carteles con la foto de Titan en todos los espacios que encuentran, publican la búsqueda en redes sociales, etc.

Titán tiene ocho años, es negro de tamaño pequeño contextura maciza y patas chuecas. Es de color negro, con pecho blanco, patas marrones y orejas en punta. “No sabe andar solo”, dice su adoptante. Quienes tengan datos de Titán puede contactarse al 2235204577.



