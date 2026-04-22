Se amputó los dedos en el trabajo y no tenía el alta laboral: la empresa debe indemnizar a la ART

Accidente laboral el 22 de agosto de 2023 y clave de alta temprana el 23 de agosto de 2023. Ahí estuvo la clave del fallo del Juzgado Civil y Comercial 10 de Mar del Plata que ordenó a una empresa a pagarle más de 24 millones de pesos a una ART por las prestaciones médicas y dinerarias en favor del empleado accidentado.

La relación entre Prevención ART SA y la firma JJAS Carnes comenzó en marzo de 2018 y obligaba a la primera a otorgar –en caso de siniestro- prestaciones en favor de sus empleados. En ese contexto el 23 de agosto de 2023 a las 11.18 del área de recursos humanos de la empresa informó que su empleado K.F.M. había sufrido un accidente el día anterior a las 20.10 que derivó en la amputación de dedos de su mano derecha.

Se resolvió la semana pasada.

Como consecuencia de la denuncia, su parte procedió a la apertura del siniestro y abonó prestaciones por la suma de $24.225.880,08, de conformidad con la Ley de Riesgos del Trabajo. Sin embargo, posteriormente constataron que el empleado no se encontraba debidamente registrado como dependiente de la demandada al momento del accidente.

La defensa de JJAS Carnes negó los hechos y cuestionó la falta de registración del trabajador, pero la Justicia concluyó que la prueba documental y pericial presentada por la aseguradora acreditaba la prestación del servicio y la obligación de repetición de pagos.

Los hechos ocurrieron en 2023.

La Juez Mariana Tonto de Bessone hizo lugar a la demanda de repetición de sumas de dinero deducida por "Prevención ART S.A." contra "JJAS Carnes S.A." por la suma de $24.225.880,08, con más los intereses a calcularse desde la intimación extrajudicial efectuada el 1 de julio de 2024.

Las costas del juicio se impusieron al demandado vencido y la regulación de honorarios profesionales fue diferida.