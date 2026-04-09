Desgarrador: la madrastra de Ángel mostró videos del niño pidiendo no ir a la casa de su mamá

La investigación por la muerte dudosa de Ángel López, el niño de 4 años que falleció en los últimos días en Comodoro Rivadavia, sumó nuevos elementos a la causa. Lorena, la pareja del padre del menor, publicó distintos videos de Ángel llorando y pidiendo no ir a la casá de su mamá, Mariela.

En las imágenes se lo ve al niño llorando muy angustiado y resistiéndose a ser llevado con su madre, quien hoy está en el centro de las sospechas. En uno está en la casa de su papá y Lorena, y en el otro, a la salida del jardín de infantes.

Los videos se incorporaron a la causa por pedido de la defensa de Luis López, el padre de Ángel, quien sostiene que existían muchas señales previas de que el niño estaba en riesgo junto a su madre.







La investigación del caso se había vuelto mucho más rigurosa después de conocerse el informe preliminar de la autopsia, donde se reveló que el niño presentaba lesiones internas en la cabeza. Hasta el momento se estima que sufrió una muerte violenta.