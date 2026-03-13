Creyeron que había muerto mientras mantenía relaciones sexuales, pero la autopsia reveló una causa inesperada

La ciudad de Caleta Olivia continúa conmocionada después de conocerse el fallecimiento de Ada Barrozo Quilo, una mujer de 44 años que se descompensó mientras mantenía relaciones sexuales. Estaba junto a un hombre, identificado como S. F. Navarro, de 34 años, en un domicilio del barrio 132 Viviendas.

Aunque la muerte había sido catalogada como dudosa, la causa dio un drástico giro cuando se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo de Ada.

Los hechos

En la madrugada del miércoles 11 de marzo en una vivienda ubicada sobre la calle Las Margaritas al 1500, un hombre solicitó asistencia médica de urgencia después de que una mujer comenzara a presentar dificultades para respirar.

Según trascendió, la mujer se habría descompensado mientras mantenía un encuentro íntimo con el hombre, quien intentó realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras llegaba el personal médico solicitado.

Cuando finalmente arribó la ambulancia, se constató que Ada ya no presentaba signos vitales, por lo cual se activó el protocolo correspondiente y se dio intervención a la Policía de Santa Cruz.

Los efectivos trabajaron en el lugar realizando las primeras pericias y tomando declaraciones sobre las circunstancias en las que se produjo la muerte de la mujer. En la escena había un joven de 28 años, que había llegado antes tras recibir un pedido de ayuda de su amigo, S. F. Navarro, quien le manifestó que Ada se había descompensado.

La autopsia

El informe forense al cuerpo de la mujer descartó la hipótesis inicial de una muerte natural y concluyó en que la mujer falleció por asfixia mecánica. En la autopsia se detectaron signos compatibles con un estrangulamiento manual, lo que cambió de manera significativa el rumbo de la investigación.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia, que busca establecer si se trató de un femicidio o de una muerte accidental en el contexto de prácticas sexuales violentas.