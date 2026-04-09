Conmoción por la muerte dudosa de un niño de 4 años: familiares y vecinos apuntan contra la madre

Comodoro Rivadavia se encuentra completamente conmocionada tras conocerse el caso de Ángel, un niño de cuatro años que murió de manera dudosa en el Hospital Regional de la ciudad. La Justicia investiga la causa de su fallecimiento, ya que familiares y vecinos del nene declaran que fue asesinado. El padre, incluso, apunta contra su ex, la mamá de Ángel.

El niño murió el domingo pasado tras descompensarse mientras estaba al cuidado de su madre. Llegó al hospital acompañado por el personal de salud, que acudió al domicilio después de recibir un pedido de asistencia médica. Constataron que estaba en paro cardiorrespiratorio y horas después, Ángel falleció.

El padre del niño y su pareja denunciaron que la madre dejó a Ángel en el hospital y se retiró. A los medios locales le contaron que fueron ellos quienes cuidaron al nene hasta su fallecimiento. “Mi hijo no era un chico enfermo. Estaba en buena salud. No tenía problemas en el corazón ni los pulmones, ¿cómo va a morir? ¿Me van a decir que es una muerte natural? Lo mataron", expresó el papá de Ángel.

La muerte de Ángel

Los padres de Ángel se encontraban en una disputa judicial por su tenencia. Tuvieron una pelea frente a la Fiscalía que requirió la intervención de la Policía. “Mi hijo siempre pidió por mí y nadie hizo nada. Me trataban de machista. Si yo estaba en la situación de ella me metían preso, pero como es mujer, no le hacen nada”, dijo el padre del niño.

En el relato a la Policía, la madre expresó que Ángel comenzó a tener problemas respiratorios en su habitación, cerca de las 7. Según ADN Sur, la autopsia preliminar determinó que el menor tenía lesiones internas en la cabeza. Por ahora no hay detenidos en la causa, aunque se allanó el hogar de la madre del niño y se secuestraron los celulares de ella y su pareja.

"Yo les advertí que a mi hijo le iba a pasar algo con esa mujer. Y dicho y hecho. Le advertí a Protección, a mi abogado, a todos. A mí no me van a devolver a mi hijo, pero quiero justicia, quiero que paguen. ¿Por qué ella anda tranquilamente por la calle y yo estoy acá sufriendo?", dijo el hombre a los medios locales.

Además aseguró que Ángel le había pedido quedarse con él: “Se hizo escuchar y nadie le dio bola. Yo les pedí a mi hijo en vida y me lo entregaron muerto. Yo lo quería vivo, él quería estar con la gente que sí lo amaba y le dieron a una persona que no conocía".

"Fue maltratado, anda a saber si fue abusado. Pasaba hambre. En el jardín no nos dijeron nada, ocultaron todo, ¿por qué? ¿Y por qué ahora la gente sale hablar? Recién ahora vienen a decirme lo que vieron, ¿por qué no hicieron algo antes?", cerró.