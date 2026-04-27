Se van las lluvias, pero no los fuertes vientos: el pronóstico para este martes en Mar del Plata
Sin embargo, después de nuevos chaparrones en la noche de este lunes, las precipitaciones no tardan en volver.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de un domingo y lunes con alertas por lluvia y viento en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una mejora en las condiciones climáticas, aunque las ráfagas intensas continuarán siendo un problema.
De acuerdo al organismo, los últimos chaparrones se registrarán en la noche de este lunes, cuando la temperatura caerá hasta los 10° y las ráfagas del sudoeste soplarán a una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora (km/h).
Por su lado, para este martes se espera una máxima de 17° y una mínima de 7°, con cielo parcialmente nublado por la mañana y todavía más cubierto en la tarde y la noche, además de fuertes vientos a lo largo de toda la jornada.
El SMN prevé que corra sin modificaciones desde el noroeste a máximas de hasta 50 km/h, lo que será un factor en común también en los próximos días.
Sin embargo, pronostican el regreso del agua el miércoles por la mañana, período en el que habría tormentas aisladas junto a ráfagas del oeste de hasta 59 km/h.
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