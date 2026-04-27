Árboles caídos y zonas sin luz: lo que dejó el alerta naranja en Mar del Plata

Una pesada rama cayó en Ayolas y Echeverría y dejó la cuadra sin luz. Foto: 0223.

Pasó lo peor del temporal y desde el Municipio de General Pueyrredon trazaron un balance de los distintos reclamos realizados durante el fin de semana y que continúan este lunes.

Esta mañana desde el área de Defensa Civil informaron que las precipitaciones y los fuertes vientos causaron la caída de árboles y postes, además de daños en el tendido eléctrico.

Defensa Civil realizó un balance de los daños producidos por el temporal. Foto: MGP.

De acuerdo al relevamiento realizado por el organismo, se registraron 70 reclamos vinculados principalmente a la caída de árboles, postes y ramas, entre otros inconvenientes relacionados causados con el fenómeno climático.

En uno de los reclamos, una pesada rama cayó sobre el tendido eléctrico en la esquina Ayolas y Echeverría y dejó la cuadra sin luz. Defensa Civil cortó las ramas y liberó la calle a la espera de las cuadrillas de la empresa de energía.

Por otra parte, desde Edea informaron que luego de la caída de un árbol de gran porte en el barrio Las Dalias, se pudo reestablecer el servicio.

Árboles y postes caídos

Entre las principales intervenciones, desde el Municipio indicaron que hubo árboles caídos en Fortunato de la Plaza al 3400; en Reforma Universitaria y Magallanes; en la zona de Los Quichuas entre Diagonal Aztecas y Mangoré; en Las Margaritas y Los Alcalufes; en Colón e Independencia y en avenida de los Trabajadores y Juan B. Justo, donde se trabajó sobre un árbol descalzado hacia la vía pública. En este último punto, además, se registraron cinco postes de madera caídos, columnas inclinadas sobre cables con tensión eléctrica y daños sobre un pilar de luz.

En ese marco, informaron que durante la jornada los equipos municipales continúan trabajando en distintos sectores de la ciudad con tareas de remoción de árboles y ramas caídas, despeje de la vía pública y acciones preventivas para garantizar la seguridad de los vecinos.

Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103, SAME al 107, Policía al 911 o Bomberos al 100.

Cómo sigue el clima

Durante la mañana, se esperan precipitaciones intermitentes y con un termómetro que a las 8, era de 13°. El SMN determinó un alerta amarilla por fuertes vientos: soplarán del sector sudoeste (SO) con intensidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas que podrían llegar hasta los 78 km/h, generando una sensación térmica aún más fría.

Por la tarde, según el organismo, las condiciones continuarán siendo inestables, aunque con una leve mejora: la probabilidad de lluvias descenderá a un rango de entre el 10 y el 40 por ciento. Según varios sitios especializados del tiempo, desde las 18 horas, dejaría de llover, aunque no hay que descartar algún chaparrón.