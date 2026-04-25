Alerta naranja en Mar del Plata: piden extremar los recaudos ante otra jornada complicada

El fuerte viento azota Mar del Plata en una jornada marcada por alertas meteorológicas y condiciones adversas.

Tras la vigencia del doble alerta meteorológico que rige para el domingo en Mar del Plata, la Municipalidad de General Pueyrredon pidió a la población extremar los recaudos ante una jornada que volverá a presentar complicaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el doble alerta para la región, donde la situación más extrema se presentaría durante la noche del domingo, cuando rige un alerta naranja por vientos, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

La intensidad comenzará a sentirse desde el mediodía, cuando se inicia el alerta amarillo, condición que se mantendrá durante la madrugada y la mañana del lunes.

En simultáneo, para la tarde del domingo se esperan lluvias intensas con probabilidad de granizo, por lo que el organismo también confirmó un alerta amarillo.

En este marco, la Municipalidad recordó las habituales recomendaciones para evitar inconvenientes, como evitar circular por la vía pública salvo que sea estrictamente necesario, asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas, y no sacar la basura fuera del horario permitido.

Ante emergencias, se debe comunicar con Defensa Civil al 103 o con el SAME al 107.