El dólar oficial cayó tras una racha de 4 subas al hilo: a cuánto cerró este martes

El dólar oficial cayó este lunes 28 de abril tras cuatro jornadas al alza, pero se sostuvo sobre los $1.400 en el segmento mayorista.

A nivel mayorista, el tipo de cambio pierde $12,5 (0,9%) a $1.404,5 para la venta. Pese al repunte de las ruedas pasadas, el tipo de cambio continúa lejos del techo del esquema de bandas cambiarias fijado por el Bcra, que hoy se estableció en $1.699,98. La distancia entre ambos valores ronda todavía el 21%.

El dólar oficial minorista cerró a $1.380 para la compra y a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.435,68 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta.

El dólar blue cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.504,39 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.1%. El dólar MEP cerró a $1.447,99 y la brecha con el dólar oficial es de 3.1%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.859. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.501,56.