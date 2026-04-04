Dictaron conciliación obligatoria en el conflicto de casinos y frenaron las medidas de fuerza
La Provincia intervino tras el endurecimiento del reclamo gremial. Se abre una instancia de negociación y las salas volvieron a funcionar con normalidad.
Por Redacción 0223
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El conflicto en los casinos bonaerenses sumó un nuevo capítulo luego de que el Gobierno provincial dictara la conciliación obligatoria, lo que obligó a suspender las medidas de fuerza que venían realizando los trabajadores y retomar la actividad habitual.
La decisión se dio en medio del reclamo que llevan adelante los empleados nucleados en la Asociación Gremial de Empleados de Administración, Maestranza de Casinos (AMS), quienes venían exigiendo respuestas al Instituto Provincial de Lotería y Casinos.
Según indicaron desde el gremio, las reuniones mantenidas con autoridades provinciales no lograron destrabar el conflicto. “Nos mantuvimos firmes y decidimos sostener la medida de fuerza porque no hubo soluciones suficientes”, señalaron.
Ante este escenario, la Provincia resolvió intervenir y abrir una instancia formal de negociación. La conciliación obligatoria tendrá una duración de 15 días hábiles ,con posibilidad de extenderse por cinco más, período en el que las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al conflicto.
Esto implica que los trabajadores deben cesar las medidas de fuerza, mientras que el Estado garantiza el normal funcionamiento de las salas de juego. De hecho, desde este miércoles los casinos ya retomaron su actividad habitual.
Durante las reuniones también se planteó la necesidad de avanzar en mejoras estructurales en los casinos provinciales. En ese marco, se acordó conformar un equipo de trabajo específico para abordar la situación del Casino de Sierra de la Ventana.
De todos modos, el gremio mantiene sus cuestionamientos hacia el Instituto de Lotería. Denuncian demoras en licitaciones, incumplimientos de compromisos y un deterioro en distintas salas, lo que según advirtieron pone en riesgo fuentes de trabajo.
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