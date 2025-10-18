Ocho perros fueron rescatados y puestos en tránsito: están a la espera de una adopción responsable

Ocho perros fueron rescatados de una vivienda ocupada ilegalmente en Luis Agote al 1300, durante un operativo conjunto entre el Municipio de General Pueyrredon —a través de las áreas de Inspectoría y Maltrato y Bienestar Animal de Zoonosis—, el Gabinete de Usurpaciones y Desalojos de la DDI y la Unidad Fiscal Nº12. Los animales fueron evaluados clínicamente y actualmente permanecen en tránsito a la espera de una adopción responsable.

La denuncia fue avalada por la Fiscalía Nº12, a cargo del doctor Luis Ferreyra, quien dispuso rápidamente el allanamiento y retiro de los perros. Desde el Municipio recordaron que los vecinos interesados en ser hogar de tránsito pueden anotarse a través del formulario web disponible en https://bit.ly/Transitoparaadopcion

Además, las redes oficiales de Zoonosis difunden los animales en tránsito para facilitar su adopción y garantizar la atención veterinaria necesaria. Para que el personal pueda intervenir en casos de maltrato o abandono, es requisito realizar una denuncia en la comisaría más cercana o completar el formulario online en https://seguridad.gba.gob.ar/#/home y luego informar el número en la web municipal o en la sede de Canesa y Guanahani, de lunes a viernes de 8 a 13.

Desde la Dirección de Zoonosis recordaron también la vigencia de la Ordenanza Municipal Nº 22031, que establece las normas para la tenencia responsable de mascotas. Entre otras obligaciones, los propietarios deben garantizar condiciones de higiene, bienestar, alimentación, alojamiento y seguridad acordes a cada especie, además de evitar que los animales permanezcan en espacios inadecuados o circulen sueltos por la vía pública.

Más información sobre la normativa puede consultarse en https://bit.ly/ordenanzatenenciaresponsable