Identificaron al ciclista que murió tras ser atropellado en la Ruta 2

El joven fue atropellado durante la madrugada mientras circulaba en bicicleta. Foto de archivo 0223.

Fuentes policiales lograron identificar al joven que murió durante la madrugada de este viernes tras ser atropellado en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 387, frente al barrio El Casal.

El hecho ocurrió cerca de la 1:05 en la zona del frigorífico, cuando el joven circulaba en bicicleta y fue embestido por un automóvil. Un llamado al 911 alertó sobre la situación y quien dio aviso indicó que la víctima era su hermano.

La víctima fue identificada como Nicolás Salinas, de 29 años, que perdió la vida en el acto. Minutos después del episodio, llegó una ambulancia del SAME, cuyo personal constató que el joven ya se encontraba sin vida. Según el parte, no respondía, no respiraba y presentaba lesiones traumáticas severas, compatibles con un fuerte impacto.

Tras el choque, el conductor del vehículo se dio a la fuga sin asistir a la víctima, lo que dio inicio a un operativo para intentar identificarlo y dar con su paradero.

La investigación avanzó durante la madrugada y tuvo un giro pocas horas después: cerca de las 6, el hombre fue localizado por las autoridades, trasladado a Tribunales y quedó detenido, mientras presta declaración en el marco de la causa.

Desde la fiscalía investigan el testimonio de una familiar que asegura haber estado en el lugar y esperan que el imputado amplíe su declaración luego de haber reconocido que creía que "había atropellado a un animal".