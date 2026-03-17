Video: fuerte choque entre dos camiones de carga en el acceso a Mar del Plata

En la tarde de este martes, se registró un importante accidente de tránsito entre dos vehículos de gran porte en una de las entradas principales de Mar del Plata. Intervinieron efectivos policiales.

El siniestro vial tuvo lugar alrededor de las 16 en la rotonda de la avenida Monseñor Zabala que se conecta con Della Paolera y Florisbelo Acosta, representando una zona de alto flujo vehicular también por tratarse de la vía de acceso a la ruta 2.

Según el video al que accedió 0223, un camión de carga y transporte impactó desde atrás a otro vehículo de características similares, aunque el segundo se trataba de un bitrén, es decir una unidad con dos acoplados.

Como se observa en las imágenes, el rodado de menor tamaño que chocó con la plataforma de carga sufrió daños significativos en el parabrisas y la trompa, mientras que el vehículo restante no visibilizó deterioros notables.

Un móvil policial se presentó en el lugar para asistir a los conductores y pasajes, a pesar de que no se habrían registrados heridos más allá de la fuerte colisión.