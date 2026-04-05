Heroína: la rápida reacción de una policía le salvó la vida a un bebé recién nacido

El pequeño fue trasladado a un centro de mayor complejidad y se encuentra fuera de peligro.

Un momento de extrema tensión se vivió el jueves por la noche en Bariloche, cuando un llamado al 911 advirtió sobre un recién nacido de tan solo 15 días que no respiraba. El hecho ocurrió en una vivienda situada en el barrio El Frutillar.

De acuerdo al testimonio de la madre, el bebé se habría atragantado mientras era amamantado, lo que motivó la rápida llegada de efectivos de la Comisaría 42, quienes fueron los primeros en intervenir.

Al verificar que el pequeño no respiraba, una de las agentes actuó de inmediato y comenzó a practicar maniobras de desobstrucción para asistirlo, manteniendo la reanimación hasta la llegada del equipo de salud.

Minutos más tarde, el recién nacido fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Bariloche, donde fue atendido por el médico de guardia. Allí se determinó que la obstrucción de las vías respiratorias había sido causada por acumulación de mucosidad.

Debido a la gravedad del cuadro, posteriormente se dispuso un segundo traslado en ambulancia, con custodia policial, desde la intersección de Beschedt y ruta 40 hacia un centro de mayor complejidad.

Finalmente, el niño logró estabilizarse y se encuentra fuera de peligro. Sus familiares destacaron la rápida intervención del personal policial, que resultó determinante para salvarle la vida.