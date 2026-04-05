Kimberley no pasó del empate con Santamarina

Kimberley igualó 0 a 0 ante Santamarina de Tandil por la tercera fecha del Torneo Federal A de Fútbol, llegó a cinco unidades y se mantiene con el arco invicto en la temporada. El próximo fin de semana, los de Mariano Mignini se medirán con Alvarado en el “José María Minella”.

Con la expectativa del regreso al “José Alberto Valle”, Kimberley salió a jugar un partido que el “Aurinegro” se encargó de bloquear, sin darle posibilidades a Facundo Russo ni Ever Ullúa por los costados ni a Leandro Vella jugando de “diez”. Así, el trámite fue llevado a la disputa de la segunda pelota donde De Gaetani y Miori tuvieron que hacer el trabajo más grueso. Por eso, no sorprendió que en la primera mitad los arqueros casi no hayan tenido participación.

El complemento mantuvo la misma lógica. Santamarina necesitaba de Diego Sosa para crear juego pero cada vez se partía más y Nicolás Franco y Tomás Chávez no lograban entrar en partido. Antes del cuarto de hora, Kimberley tuvo una clarísima en los pies de Russo luego de un buen anticipo de Miori en tres cuartos pero el latigazo de "Chuky" se fue desviado. Luego de esa llegaron los cambios y tanto Botella como Mignini reacomodaron piezas. En esas modificaciones, el que mejor entró fue Rodrigo Ríos que le dio velocidad por izquierda, ganándole la espalda en varias oportunidades a Labaroni que lo padeció. La más clara llegó en el descuento, con una buena volea de Ullúa que controló con esfuerzo Moris sobre el caño izquierdo.

Síntesis

Kimberley (0): Nicolás Báez; Tomás Loscalso, Máximo Masino, Agustín Vázquez y Hernán Sosa; Álvaro De Gaetani y Mauricio Miori; Ever Ullúa, Leandro Vella y Facundo Russo; Santiago Castillo. DT: Mariano Mignini

Santamarina (0): Uriel Moris; Matías Labaroni, Luciano Domínguez, Ignacio Lucero y Nicolás Ihitz; Rodrigo Di Carlo, Nicolás Igartúa, Diego Sosa y Tadeo Marchiori; Tomás Chávez y Nicolás Franco. DT: Duilio Botella

Cambios: ST 13' Julián Gómez por Di Carlo (S), Bautista San Martín por Franco (S), Mateo Ijurco por Chávez (S), Rodrígo Ríos por Russo (K) y Franco Mañas por De Gaetani (K), 22' Jonathan Zárate por Vella (K), Leonel Iriarte por Castillo (K)y Tobías Ferrari por Ihitz (S), 31' Lautaro Pata por Marchiori (S) y 37' Leonardo Verón por Miori (K).

Goles: No hubo

Árbitro: Alejandro Scionti

Estadio: José Alberto Valle

