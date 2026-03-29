No pudo en Bahía: Círculo cayó en su visita a Villa Mitre

El equipo de Mariano Charlier cayó 1-0 ante Villa Mitre por la segunda fecha del Grupo D del Torneo Federal A.

El debut de Círculo Deportivo en el Federal A 2026 dejó más preocupación que certezas. El equipo dirigido por Mariano Charlier cayó 2-0 frente a Villa Mitre en Bahía Blanca.

El arranque no fue sencillo para el conjunto de Otamendi. Desde los primeros minutos, el local impuso condiciones y generó peligro constante sobre el arco defendido por Sebastián Lerena, quien respondió bien ante un remate claro de Mujica. La presión alta y la intensidad del local complicaron a un Círculo que nunca logró asentarse del todo.

A pesar de ese dominio, el “Papero” tuvo una oportunidad clara con un cabezazo de Jano Martínez que exigió a Juan Pablo Mazza. Sin embargo, fue apenas un destello en un primer tiempo donde el equipo visitante sufrió más de lo que generó, incluyendo una pelota en el travesaño y varias intervenciones clave de Lerena para sostener el cero.

El complemento terminó de inclinar la balanza. A los 8 minutos, Pablo Mujica, una de las figuras del encuentro, abrió el marcador para el local. Ese gol cambió el trámite: Villa Mitre manejó los tiempos con mayor tranquilidad, mientras que Círculo Deportivo no encontró respuestas ni desde el juego ni desde el banco.

Con el correr de los minutos, el equipo de Charlier intentó reaccionar, pero careció de profundidad y claridad en los últimos metros. Los cambios no lograron modificar el desarrollo y los delanteros prácticamente no tuvieron participación. La falta de ideas en ataque se convirtió en el principal déficit de un equipo que nunca logró incomodar seriamente a su rival.

Sobre el final, a los 42 minutos, Marcos Escobar sentenció el 2-0 con una buena acción individual. Así, Círculo Deportivo cerró un debut duro en el Federal A, con mucho por corregir de cara a su estreno como local en el estadio “Guillermo Trama”, donde buscará cambiar la imagen y empezar a sumar en un torneo que no da margen para errores.

Con este resultado, el equipo de Charlier se mantiene sin puntos en este arranque del Grupo D del Torneo Federal A, cabe recordar que la primera fecha tuvo libre. El próximo encuentro será en Otamendi cuando reciba a Germinal de Rawson.

Síntesis:

Villa Mitre (2): 1.Mazza; 2. Segalerba, 3.Fernández, 4.Silva, 5.Pérez, 6.Baciglupe, 7.Mujica, 8.Monti, 9.Tarasco, 10.González, 11.Páez.

Círculo Deportivo (0): 1.Lerena; 2.Rojas, 3.Leguizamon, 4.Sasso, 5.Gómez, 6.Martínez, 7.Rius, 8.Grahl, 9.Iriberri, 10.Goiburu, 11.Marín.

Goles: ST 7' Mujica, ST 42' Escobar.

Estadio: "El Fortín" (Bahía Blanca)

Foto: Andrea Castaño-La Nueva