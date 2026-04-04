Victoria que vale oro: Círculo Deportivo se hizo fuerte en casa y sumó de a tres

El “Papero” se hizo fuerte en casa y debutó de local con una victoria que ilusiona en una temporada exigente.

Círculo Deportivo de Otamendi tuvo un estreno ideal ante su gente en el Torneo Federal A, donde logró una victoria trabajada por 2-1 frente a Germinal de Rawson en el estadio “Guillermo Trama”. El equipo dirigido por Mariano Charlier mostró una buena versión en su primera presentación como local y sumó tres puntos fundamentales en el inicio de la competencia.

Desde el arranque, el “papero” tomó el protagonismo del partido con la tenencia de la pelota y la intención de imponer condiciones. Si bien generó varias aproximaciones que no terminaron en gol, dejó en claro que tenía el control del juego. Germinal apostaba a salir rápido de contra, pero no lograba inquietar con claridad.

La apertura del marcador llegó tras una buena jugada colectiva: Rojas limpió la acción, Matías Sasso envió un centro peligroso que no pudo conectar Iriberri, pero por detrás apareció Quimey Marín para empujarla y poner el 1-0. La ventaja reflejaba lo que sucedía dentro del campo, con un Círculo claramente superior.

A pesar de la lluvia intermitente, el dominio local no se detuvo. Los laterales fueron claves en ataque y el equipo siguió generando situaciones. Antes del cierre del primer tiempo, un penal sobre Imanol Iriberri le permitió al propio capitán estirar la diferencia y marcar el 2-0, resultado que incluso pudo haber sido más amplio.

En el complemento, el desarrollo cambió: Germinal adelantó sus líneas y tuvo más la pelota, mientras que Círculo apostó a lastimar de contra. Aun así, las chances más claras siguieron siendo del local, que estuvo cerca del tercero en varias ocasiones, pero se encontró con buenas respuestas del arquero Molini y la defensa rival.

Sobre el final, Nicolás Ríos descontó para la visita y le puso suspenso al cierre del encuentro, aunque no alcanzó. Círculo Deportivo terminó sosteniendo la ventaja y celebró un triunfo muy valioso en su casa, entendiendo que la localía será un factor determinante en un Torneo Federal A que se presenta como un gran desafío durante toda la temporada.

Con esta victoria el equipo de Mariano Charlier sumó sus primeros tres puntos en el torneo en dos partidos disputados y subió al sexto lugar del grupo. El próximo fin de semana visitará a Santamarina de Tandil por la cuarta fecha del certamen.