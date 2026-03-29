Kimberley se trae un puntazo de Rawson

El equipo de Mariano Mignini igualó sin goles con Germinal por la segunda fecha del torneo y comparte la cima del grupo junto con Sol de Mayo.

En su primera presentación como visitante en el Federal A, Kimberley volvió a mostrar solidez: empató 0-0 ante Germinal de Rawson en “El Fortín” y alcanzó los cuatro puntos en dos fechas, sin haber recibido goles.

El encuentro en Rawson tuvo un arranque accidentado. El inicio se demoró por elementos arrojados al campo de juego cerca del arco defendido por Báez, sumado a la tardía salida de ambos equipos. Como si fuera poco, ya en los primeros minutos se produjo la lesión del centrodelantero local, lo que obligó a un parate prolongado y desdibujó el ritmo inicial del partido.

En ese contexto, el desarrollo fue parejo y con pocas ideas claras. Los primeros intentos fueron del conjunto local, pero con el correr de los minutos Kimberley empezó a asentarse. Desde la paciencia y la circulación, fue inclinando la cancha, aunque sin profundidad para lastimar a una defensa rival que se mostró muy replegada.

El partido se volvió aún más cortado cuando también se lesionó Damián De Hoyos, quien había ingresado hacía pocos minutos. Su salida obligada y el ingreso de Cárcamo reforzaron la sensación de un encuentro trabado, con más interrupciones que juego. Entre pelotas paradas y aproximaciones aisladas, el primer tiempo dejó poco para destacar.

En el complemento, la historia no cambió demasiado, aunque hubo una situación clara para Kimberley: Cárcamo tuvo el gol en el área chica, pero definió por encima del travesaño. Del otro lado, apareció la seguridad de Báez para sostener el cero tras un cabezazo peligroso. El equipo marplatense intentó generar desde los pies de Vella y los desbordes por las bandas, pero sin lograr inquietar de lleno.

Con el correr de los minutos, Mignini movió el banco buscando frescura en ataque, pero el equipo no logró romper el cero. Aun así, se mantuvo firme en defensa y aseguró un punto valioso fuera de casa. Invicto, sin goles en contra y con una base sólida, Kimberley empieza a ilusionarse en este arranque del Federal A, donde cada detalle cuenta y el orden puede ser la clave del protagonismo. El próximo fin de semana le tocará recibir a Santamarina por la tercera fecha del Grupo D del Federal A.

Síntesis:

Kimberley (0): 1.Nicolás Baez; 2.Máximo Masino, 3.Hernán Sosa, 4.Tomás Loscalso, 5.Alvaro De Gaetani, 6.Agustín Vázquez, 7.Ever Ullúa, 8.Mauricio Miori, 9.Leonel Iriarte, 10.Leandro Vella, 11.Facundo Russo.

Germinal (0): 1.Luciano Molini; 2.Nicolás Rios, 3.Alan Moreno, 4.Lautaro Yocco, 5.Nicolás Macarof, 6.Ignacio Terán, 7.Gerónimo Nuñez, 8.Guido Morón, 9.Martin Rodríguez, 10.Gabriel Navarro, 11.Jorge Velázquez.

Goles: No Hubo

Cambios: PT 10' De Hoyos por Rodríguez (G), PT 18' Cárcamo por De Hoyos (G), ST 10' Aquino por Vázquez (K), ST 17' Zarate y Ríos por Vella y Russo (K), ST 22' Rojas y Oliveri por Morón y Nuñez (G), ST 24' Mañas y Castillo por Miori e Iriarte (K).

Estadio: "El Fortín" (Rawson)

Foto: Sergio Esparza