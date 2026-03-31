Osse lanzó oficialmente la edición 2026 del Aquatón
Las jornadas se desarrollarán los días 28, 29 y 30 de octubre en la Torre Tanque con actividades didácticas para los chicos.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Obras Sanitarias Mar del Plata (OSSE) presentó la edición 2026 del “Aquatón”, en el marco de su Proyecto Educativo —que este año alcanza su 17ª edición— y en coincidencia con la conmemoración del Día Nacional del Agua.
La propuesta, que se realiza por segundo año consecutivo junto a EDEA, tiene como objetivo promover la concientización sobre el cuidado del agua entre estudiantes de distintos niveles educativos, a través de actividades interactivas y experiencias didácticas vinculadas a los servicios que brinda la empresa.
Las jornadas se desarrollarán los días 28, 29 y 30 de octubre en la Torre Tanque (Falucho y Mendoza), en turnos mañana y tarde, con una programación diferenciada para cada nivel escolar.
El acto de presentación fue encabezado por el intendente Agustín Neme y el presidente de OSSE, Tomás Amato. También participaron la vicepresidenta de la empresa, Cristina Coria; el síndico Mario Ricciuto; la concejal Florencia Ranellucci; el secretario de Educación, Fernando Rizzi; el gerente general de EDEA, Lorenzo Siquier; además de representantes del SiTOS y trabajadores de la empresa.
Durante el Aquatón, profesionales de OSSE coordinarán stands interactivos que permitirán a los alumnos conocer, de manera lúdica, aspectos vinculados a la captación y potabilización del agua, el tratamiento de efluentes cloacales y el mantenimiento del sistema pluvial, incorporando juegos y dinámicas participativas.
Inscripciones
Las instituciones educativas interesadas podrán inscribirse a partir del 1 de abril y hasta el 15 de septiembre inclusive, a través del sitio web oficial de OSSE:
https://www.osmgp.gov.ar/ecoosse/aquaton-2026/
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