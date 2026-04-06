Campeón del mundo y bicampeón de América, parecía afuera y pelea por un lugar en el Mundial

Lionel Scaloni envió un mensaje tras otro a los jugadores de la Selección Argentina en cada una de las conferencias de prensa que brindó en el marco de la fecha FIFA de marzo, en la que la Albiceleste enfrentó a Mauritania y Zambia en la Bombonera (el primero lo ganó con un resultado ajustado de 2 a 1, en tanto que el segundo se lo adjudicó con un contundente 5 a 0).

Palabras más, palabras menos, el entrenador advirtió que aquel futbolista que se relaje, por más que se haya convertido en un habitué, no será parte de la lista de convocados para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que la AFA debe entregar a la FIFA a más tardar a fines del mes de mayo.

Por lo que los dos meses que faltan de actividad en los clubes serán determinantes para la confección del plantel con el que Lionel Scaloni aspira defender el título que les costó sudor y lágrimas en Qatar 2022. Es decir, si bien tiene un boceto armado, que en definitiva es la nómina en la que se respaldó para los amistosos con los elencos africanos, no se descarta que pueda haber alguna sorpresa.

Y uno de los que se apunta para dar el batacazo es Guido Rodríguez, mediocampista campeón del mundo, bicampeón de América y campeón intercontinental (Finalissima), que recuperó el protagonismo al abandonar la Premier League a mitad de temporada para incorporarse al Valencia de LaLiga de España.

El ex River ya acumula 9 presencias en el conjunto ché, de los cuales fue titular en los últimos 5. Además, a pesar de la caída este fin de semana ante el Real Celta de Vigo, fue el autor de los dos goles de su equipo en lo que fue derrota 3 a 2. Igualmente, hasta entonces, con 35 puntos, están consiguiendo el objetivo de la permanencia, motivo central por el cual fueron a buscar al oriundo de Sáenz Peña.

La última vez que Guido Rodríguez fue convocado a la Selección Argentina

Guido Rodríguez fue citado por última vez a la Selección Argentina en septiembre del 2024, para los encuentros con Chile en Santiago y con Colombia en Buenos Aires por las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas.

