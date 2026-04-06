"Dejó de ser tolerable": un barrio céntrico de Mar del Plata sufre la inseguridad y sus vecinos convocaron a una marcha
Este lunes por la tarde, la movilización se iniciará en la zona del a Vieja Terminal. El asesinato de un hombre de 74 años colmó la paciencia de los habitantes del barrio.
Por Redacción 0223
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Si bien es uno de los sectores con mayor densidad poblacional de la ciudad, multiplicada en verano por la cantidad de departamentos que recibe a los turistas, cuando el calor se va junto al sol o los fines de semanas largos concluyen, el movimiento de los visitantes le deja paso libre a las cuadras que albergan gente que recorre las madrugadas y, según denuncian los vecinos, venden drogas y delinquen.
La gota que rebalsó el vaso de agua en la zona de la Vieja Terminal fue el asesinato de un hombre de 74 años en Gascón y Buenos Aires. La investigación detalló que la víctima tenía antecedentes, fue apuñalado a las 4.30 am y los vecinos creen que es un caso más de la disputa entre "fisuras" por ocupar propiedades o dominar las cuadras de la zona para sus negocios.
Lo curioso de aquella violenta muerte es que ocurrió a una cuadra de la Departamental. La marcha de este lunes 6 de abril partirá desde Falucho y Lamadrid, a cuatro cuadras de la Delegación de la Policía Federal, comenzando a las 18 horas. "Necesitamos visibilizar y exigir respuestas urgentes frente al creciente deterioro en materia de seguridad, orden público y control en el barrio", expresaron los encargados de la convocatoria.
"La situación actual dejó de ser tolerable para quienes vivimos, trabajamos y transitamos la zona diariamente", remarcaron aduciendo que "los hechos delictivos incrementaron en los últimos meses".
En este marco crítico, aseguraron que se ven "obligados a convivir con condiciones que no se corresponden con una calidad de vida digna, afectando la seguridad, la tranquilidad y el desarrollo normal de las actividades", por lo que reclamaron los siguientes puntos:
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- Mayor presencia policial y prevención efectiva
- Orden y recuperación del espacio público
- Intervención integral ante situaciones de consumo en la vía pública
- Controles rigurosos sobre bares y locales nocturnos
- Acciones concretas y sostenidas por parte de las autoridades competentes
- "Convocamos a todos los vecinos a participar de manera pacífica, hacernos escuchar y visibilizar esta realidad que ya no puede ser ignorada", concluyeron en el mensaje.
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