"Dejó de ser tolerable": un barrio céntrico de Mar del Plata sufre la inseguridad y sus vecinos convocaron a una marcha

Si bien es uno de los sectores con mayor densidad poblacional de la ciudad, multiplicada en verano por la cantidad de departamentos que recibe a los turistas, cuando el calor se va junto al sol o los fines de semanas largos concluyen, el movimiento de los visitantes le deja paso libre a las cuadras que albergan gente que recorre las madrugadas y, según denuncian los vecinos, venden drogas y delinquen.

La gota que rebalsó el vaso de agua en la zona de la Vieja Terminal fue el asesinato de un hombre de 74 años en Gascón y Buenos Aires. La investigación detalló que la víctima tenía antecedentes, fue apuñalado a las 4.30 am y los vecinos creen que es un caso más de la disputa entre "fisuras" por ocupar propiedades o dominar las cuadras de la zona para sus negocios.

Foto ilustrativa del archivo de 0223.

Lo curioso de aquella violenta muerte es que ocurrió a una cuadra de la Departamental. La marcha de este lunes 6 de abril partirá desde Falucho y Lamadrid, a cuatro cuadras de la Delegación de la Policía Federal, comenzando a las 18 horas. "Necesitamos visibilizar y exigir respuestas urgentes frente al creciente deterioro en materia de seguridad, orden público y control en el barrio", expresaron los encargados de la convocatoria.

"La situación actual dejó de ser tolerable para quienes vivimos, trabajamos y transitamos la zona diariamente", remarcaron aduciendo que "los hechos delictivos incrementaron en los últimos meses".

En este marco crítico, aseguraron que se ven "obligados a convivir con condiciones que no se corresponden con una calidad de vida digna, afectando la seguridad, la tranquilidad y el desarrollo normal de las actividades", por lo que reclamaron los siguientes puntos: