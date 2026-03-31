Los vecinos atraparon a tres ladrones y quisieron lincharlos: "A las abuelas les robás, hijo de p..."

Mientras las autoridades aprehendían en la mañana de este martes a tres sujetos que habían asaltado a una jubilada en silla de ruedas, los vecinos de Estación Chapadamalal aprovecharon la situación y se desquitaron con los delincuentes a los golpes.

"Robale de vuelta. A las abuelas les robás, la con... de tu madre. A las abuelas les robás, hijo de p..., a una mujer discapacitada", fueron los gritos de un hombre que, enajenado, arrojaba piñas contra uno de los acusados de participar en el robo, a la vez que los efectivos intentaban frenarlo.

De acuerdo a las fuentes policiales consultadas por 0223, el hecho se originó en las primeras horas del día, cuando los detenidos ingresaron al domicilio de una mujer de 83 años, ubicado en calle 12 entre 11 y 13, simulando ser vendedores ambulantes de verduras.

Bajo esta modalidad, los ladrones lograron sustraerle su celular Motorola y se dieron a la fuga, aunque la maniobra fue difundida en grupos vecinales, donde identificaron a los autores como "los hermanos Goku", conocidos en la zona.

A partir del accionar de los frentistas, los hombres de 24, 29 y 32 años fueron interceptados en la intersección de las calles 36 y 9 y recibieron duras agresiones de los vecinos, hartos de los delitos cometidos en el barrio. Finalmente la situación fue controlada por los agentes, quienes aprehendieron a los autores del robo y los pusieron a disposición de la justicia.

En el hecho intervino la UFI N° 5, a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli, que avaló el procedimiento y dispuso la formación de causa por el delito de hurto, además de las diligencias de rigor y el traslado de los imputados a la Unidad Penal N° 44 de Batán.