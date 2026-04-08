Jugó en los mejores clubes del mundo, ganó 13 títulos, disputó un Mundial y sorprendió con un look irreconocible

Las redes sociales tienen el poder de traer al presente a figuras que parecían olvidadas, y en los últimos días, el nombre de Mateja Kezman volvió a ser tendencia. El exdelantero serbio, que brilló en la élite durante las décadas de 1990 y 2000, sorprendió con una imagen alejada de sus años de gloria: luciendo una frondosa barba canosa, a sus casi 47 años, protagonizando una transformación física que lo volvió prácticamente irreconocible.

Este cambio de apariencia desató una ola de nostalgia entre los fanáticos, quienes comenzaron a repasar su currículum. Lejos de la imagen que hoy se viraliza en internet, Kezman fue un atacante que dejó una huella. De hecho, ostenta el récord de ser el único futbolista que logró ser campeón de liga en seis países diferentes de Europa, acumulando un total de 13 títulos en su palmarés.

Sus mejores años se dieron en Países Bajos, vistiendo la camiseta del PSV Eindhoven, a principios de siglo. Allí anotó 129 tantos en cuatro temporadas, lo que da un promedio de más de 32 goles por año. Como si fuera poco, fue elegido como el mejor jugador de la Eredivisie y se lo recuerda por forjar una dupla ofensiva mítica con Arjen Robben, la cual fue bautizada como “Batman y Robben”.

Ese nivel lo catapultó hacia los clubes más poderosos del planeta. Pese a no cumplir con las expectativas en aquellos ciclos, el delantero balcánico pasó por Chelsea, Atlético de Madrid y París Saint-Germain. Donde sí tuvo éxito fue en el Fenerbahçe de Turquía, convirtiendo 30 goles en menos de 70 partidos para ganarse el corazón de los hinchas.

El amargo recuerdo mundialista y su reconversión fuera de la cancha

A nivel internacional, Kezman fue una pieza clave para su selección, defendiendo primero los colores de Yugoslavia y luego los de Serbia y Montenegro. Su momento cumbre llegó al liderar la clasificación al Mundial de Alemania 2006. Aunque no todo terminó siendo color de rosas: si bien el equipo llegó con el cartel de revelación, se despidieron en primera ronda tras caer ante Países Bajos, Costa de Marfil y sufrir una histórica goleada por 6-0 frente a Argentina, donde Kezman fue expulsado y puso fin a su etapa en el combinado nacional.

Luego de transitar la recta final de su carrera por las ligas exóticas de Bielorrusia y Hong Kong, el artillero colgó los botines en 2012. No obstante, supo reinventarse de inmediato: comenzó trabajando como director deportivo y luego fundó su propia agencia de representación.

Actualmente, alejado de la vorágine futbolera, Kezman optó por alejarse de los flashes y lleva un ritmo de vida de perfil bajo. Se encuentra radicado en su país natal, enfocado en su familia, la cual recientemente se amplió con la llegada de su sexto hijo. De todas formas, no logró librarse de las garras de las redes sociales, donde su sorpresiva reaparición permitió recordar que, detrás de esa tupida barba, se esconde un viejo atacante.

