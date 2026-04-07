"Ponen en riesgo los viajes de egresados y los controles a micros": alerta por cambios en la CNRT

El organismo es fundamental en el control previo a los viajes.

Una grave situación puso en alerta no sólo a los trabajadores afectados y los gremios que los representan, sino también a miles de padres y madres cuyos hijos realizarán viajes de egresados y de estudios.

Se debe a una denuncia de ATE que advirtió que el Gobierno Nacional evalúa transferir algunas funciones esenciales de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) a la Gendarmería Nacional Argentina y las más significativas se perderían.

Actualmente, la CNRT tiene 1043 trabajadores distribuidos en 45 sedes del país

Desde el gremio sostuvieron que el escenario genera preocupación especialmente en servicios sensibles como los viajes de egresados y estudiantiles, el transporte interjurisdiccional de pasajeros y el traslado de cargas peligrosas. En lo que va de 2026, la CNRT ya llevó adelante más de 2 mil controles sobre viajes estudiantiles en todo el país, un dato que muestra el volumen de trabajo preventivo que realiza el organismo.

De hecho, muchos de los controles se realizaron en Mar del Plata donde en algunas unidades se detectaron irregularidades y faltas graves como ausencia de descanso de choferes y de papeles reglamentarios.

En lo que va de 2026, la CNRT ya llevó adelante más de 2 mil controles sobre viajes estudiantiles en todo el país

Actualmente, la CNRT tiene 1043 trabajadores distribuidos en 45 sedes del país. Entre sus funciones se encuentran la fiscalización del transporte ferroviario, los colectivos urbanos de jurisdicción nacional, los micros de media y larga distancia, los servicios turísticos, las combis, el transporte de cargas generales y peligrosas, además de los talleres vinculados a la revisión técnica obligatoria.

Las inspecciones no se limitan al estado general de las unidades, como cubiertas, frenos o luces, sino que también incluyen controles sobre los conductores antes del inicio de cada servicio. Allí se realizan, entre otros procedimientos, test de alcoholemia, detección de sustancias y controles de glucemia.

Qué implica este recorte

El gremio alerta sobre la pérdida de muchas funciones, ya que la Gendarmería Nacional y la CNRT cumplen roles completamente distintos. Mientras la Gendarmería es una fuerza de seguridad, la CNRT es un organismo técnico, de control y regulador: no son reemplazables, son complementarios.

En ese marco, señalaron que:

• Se dejarán de controlar servicios de pasajeros y cargas en rutas provinciales, terminales de ómnibus y de combis.

• Los viajes estudiantiles, de egresados y de jubilados saldrán a la ruta sin controles previos.

• Se perderán los controles psicofísicos, de alcoholemia y sustancias en conductores.

• No existirá una instancia estatal para resolver reclamos de usuarios.

• Se pondrá en riesgo el traslado seguro de menores.

• Se interrumpirá la asistencia a personas con discapacidad, trasplantadas, en espera de trasplantes y pacientes onco pediátricos que hoy acceden a viajes gratuitos por ley.

• Se debilitarán herramientas clave para la búsqueda de personas perdidas, prófugas, víctimas de trata y menores (Alerta Sofía).

"Además, la eventual transferencia de funciones implicaría el cierre de las 45 sedes de la CNRT, poniendo en peligro la seguridad en las rutas y dejando sin atención a miles de usuarios en todo el país. La seguridad en el transporte no puede reducirse ni improvisarse", advirtieron.