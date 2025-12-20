Lo lograron: así llegaban los corredores solidarios a Mar del Plata
Tal como lo propusieron, unieron las ciudades de La Plata y Mar del Plata con su andar. A dónde destinarán los fondos que recaudaron.
Los corredores de "Corriendo por un sueño" lograron su objetivo: querían unir a las ciudades de La Plata y Mar del Plata con su andar, para juntar fondos para distintas instituciones de la Provincia, y ¡lo consiguieron!
Pasado el mediodía los corredores entraron a la ciudad de Mar del Plata y culminaron así su proyecto solidario. El voluntariado Ludovica, la Fundación Cecilia, el Hogar San José de Dolores, los Bomberos voluntarios de Lezama, El Galpón de Teresa, el Hogar San Justo y el Hogar Mahatma de Mar del Plata serán las instituciones que dispondrán de lo recaudado.
El trayecto de La Plata a Mar del Plata
- El primer día del desafío los corredores recorrieron 117 kilómetros, uniendo el punto de partida -la ciudad de La Plata- con Lezama.
- El segundo, los kilómetros recorridos fueron 57, hasta llegar al Municipio de Dolores.
- En la jornada del miércoles los corredores continuaron el trayecto avanzando los 68 kilómetros que separan Dolores de Maipú.
- El jueves corrieron hasta Coronel Vidal, sumando otros 69 kilómetros.
- Durante la jornada del sábado, los corredores completaron los 68 kilómetros restantes. Llegaron a Mar del Plata y completaron el desafío. ¡Felicitaciones a todos!
La Plata - Mar del Plata: un éxito total
Todas las personas que quieran sumarse a colaborar con las instituciones pueden hacerlo mediante transferencias bancarias a:
- Alias: mahatmahogar
- Titular: Asociación Civil Poniendo el Alma
