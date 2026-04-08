El Municipio firmó con Edea y desde mayo se empezará a cobrar el alumbrado en la boleta de luz

El gobierno de Agustín Neme avanzó en la implementación de la nueva tasa de alumbrado público y concretó en los últimos días la firma del convenio con la empresa distribuidora de energía Edea, paso clave para poner en marcha el nuevo esquema de cobro.

Según pudo saber este medio por fuentes de la empresa, la tasa comenzará a impactar en las facturas de electricidad a partir de mayo, luego de la transición desde la aprobación del Presupuesto 2026 a fines de febrero.

El cambio implica que el alumbrado público dejará de cobrarse dentro de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU), donde actualmente es uno de sus cuatro componentes, y pasará a figurar como un cargo independiente en la boleta de luz, tal como había planteado el Ejecutivo municipal a comienzos de año.

Neme firmó el convenio con Edea para implementar el nuevo sistema de cobro del alumbrado público.

La implementación se concreta tras la firma del convenio con la empresa, que actuará como agente de percepción del tributo, en línea con lo previsto por la normativa provincial que habilita este mecanismo de cobro a través de distribuidoras eléctricas y que autorizó el Concejo Deliberante con las nuevas ordenanzas Fiscal e Impositiva.

En tanto, por estos días el Ejecutivo también avanza en gestiones con las diversas cooperativas que operan en barrios de la periferia, con la intención de implementar el nuevo mecanismo uniformemente.

Cómo impactará en los vecinos

El esquema establece un monto fijo mensual según la cantidad de luminarias por cuadra, con valores que pueden variar entre $1.000 y $6.700.

Categoría 0: Alumbrado barrial – $1.000

Categoría 1: Hasta 3 luminarias en poste – $3.500

Categoría 2: Hasta 3 luminarias en columna – $6.000

Categoría 3: 4 luminarias – $6.400

Categoría 4: Más de 4 luminarias – $6.700

De esta manera, el cargo aparecerá directamente en la factura de electricidad, junto con el consumo del servicio, lo que el gobierno considera una forma de mejorar los niveles de cobrabilidad, ya que la factura de luz tiene una cobrabilidad superior al 90%, en comparación con la TSU, que en los últimos reportes rondaba el 55%.

El gobierno prevé recaudar unos 16 mil millones de pesos durante el año, con un monto que crecerá no solamente por una mayor cobrabilidad, sino también por el aumento nominal que pagarán los contribuyentes. En algunos casos, se prevé incrementos de hasta cuatro veces, dado que los nuevos montos fijos superan ampliamente el porcentual del Alumbrado Público dentro de la TSU, del 13% en promedio.

El Emvial ya lleva adelante una primera licitación para renovar más de 5 mil luminarias.

Un cambio que generó polémica

La medida fue uno de los puntos más discutidos del Presupuesto 2026. Desde su anuncio, generó cuestionamientos políticos y también tensiones a nivel nacional, debido a una resolución del Ministerio de Economía de Luis Caputo que prohíbe incluir tasas municipales en facturas de servicios públicos.

Pese a ese escenario, el gobierno local avanzó con el nuevo esquema, contando incluso con el voto del bloque libertario, y ahora dio el paso administrativo necesario para su aplicación efectiva.

Con el convenio firmado y la fecha de inicio definida, el nuevo sistema comenzará a reflejarse en las boletas que llegarán a los usuarios desde mayo, marcando un cambio significativo en la forma de financiar el servicio de alumbrado público en Mar del Plata, donde se apunta al recambio a led del 100% del parque lumínico.