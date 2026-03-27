El dólar rebotó pero cierra marzo a la baja: a cuánto cerró este viernes

El dólar oficial rebotó fuerte este viernes 27 de marzo en el segmento mayorista, pero no logró revertir la caída del inicio de semana y anotó su tercera baja periódica consecutiva.

En el segmento mayorista, el dólar subió $14,50 a $1.382,50, y la brecha con el techo de la banda cambiaria ($1.649,13) se ubicó en 19,3%. En concreto, el tipo de cambio oficial cerró la semana con una baja de $8 y se dirige a finalizar marzo en rojo.

Por su parte, en el Banco Nación (BNA) la cotización minorista avanzó a $1.355 para la compra y a $1.405 para la venta. En tanto, el dólar blue cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta.

el dólar blue cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.473 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.5%. El dólar MEP cerró a $1.423,22 y la brecha con el dólar oficial es de 2.9%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.826,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.464,09.