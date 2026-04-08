Balearon a dos personas en menos de sesenta minutos

Dos hombres fueron baleados el miércoles a la madrugada en distintos barrios de la ciudad e ingresaron a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) con apenas cuarenta y siete minutos de diferencia: al igual que en otros casos similares, ninguno quiso dar detalles de lo sucedido.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el primero de los ingresos se dio a las 2.55 cuando un hombre de 36 años ingresó por sus propios medios a la guardia con una herida de arma de fuego en el pecho a la altura de la clavícula.

Los ataques ocurrieron a la madrugada.

“Tras las primeras curaciones se encuentra estable y ante las preguntas del personal del Destacamento policial del hospital no quiso dar dato alguno sobre lo sucedido”, agregaron.

Los profesionales de la guardia recibieron a las 3.42 a un joven de 21 años con una herida de arma de fuego en muslo izquierdo. Solamente dijo que lo balearon en inmediaciones de las avenidas Jorge Newbery y Mario Bravo, pero no quiso referir circunstancias del hecho.

Las actuaciones que hizo personal policial fueron remitidas a la fiscalía en turno.