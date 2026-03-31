Fuerte baja del dólar: a cuánto cerró este martes

El dólar oficial minorista cerró a $1.355 para la compra y a $1.405 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.409,48 para la venta.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.382. El dólar blue cerró a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.471,13 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.4%. El dólar MEP cerró a $1.423,89 y la brecha con el dólar oficial es de 3.0%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.826,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.458,97.