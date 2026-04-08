Increíble: se robó un aceite de oliva, lo vio el empleado y lo corrió hasta recuperarlo

Cuando la noche caía sobre el martes de la ciudad de Mar del Plata, en pleno centro de la localidad costera, un comercio recibía a una gran cantidad de los trabajadores quienes, finalizada la jornada laboral, hacían sus compras antes de regresar a casa. Sin embargo, minutos antes de las ocho, un robo llamó la atención de todos.

Mientras se formaba la fila en la caja para pagar, un hombre se acercó a la góndola y tomó un producto. En el segundo video se ve cómo ingresó y dejó a su compañera en la vereda. En efecto, entró para robarse un aceite de oliva.

Pero las imágenes muestran otro gesto elocuente. El empleado que estaba cobrando en la caja vio de reojo la situación del hurto. Se dio cuenta al instante y, cuando el ladrón se fue, corrió tras él. Como muestran las imágenes, lo alcanzó y llegó a dialogar.

"Le decía que no había robado nada, se lo negó. Hasta que el empleado lo apuró y sacó el aceite de oliva de la campera", le dijo uno de los comerciantes a 0223. La heroica respuesta del trabajador salvó más que un producto en el comercio de Rivadavia al 2600 y resguardó la confianza de los dueños al tener a un trabajador comprometido tras el mostrador.

Los comerciantes vecinos dijeron que "los robos son constantes", "casi uno por día" y que "hay nula presencia policial a pesar de estar en pleno centro". En este caso, las cámaras de seguridad ayudaron a registrar el video en el que el trabajador se convirtió en el propio encargado de atrapar al ladrón.