Inesperado: apareció una araña pollito en la playa y causó todo tipo de reacciones

Una araña pollito de enorme tamaño apareció en la orilla de El Doradillo y caminó por la arena con total normalidad. Los playistas que se encontraban allí lograron filmarla y el video causó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Los medios chubutenses replicaron las imágenes, amplificando el avistaje hacia todo el país. En las imágenes se puede ver al arácnido avanzar sobre la arena del Área Natural Protegida, ubicada a unos 20 kilómetros de Puerto Madryn en la provincia de Chubut.

Según se informó, se trata de un ejemplar de la especie Phrixotrichus vulpinus, que popularmente se conoce como "araña pollito" o "tarántula zorro austral" y pertenece a la familia Theraphosidae.





Sus características más llamativas son el gran tamaño y el cuerpo densamente cubierto de pelo. Pese a la impresión que genera a simple vista, la especie no representa ningún tipo de peligro para los humanos. Tanto es así, que su veneno no tiene importancia médica.

Lo que sí merece atención son sus pelos, que pueden provocar irritación en la piel o molestias en los ojos en caso de contacto. Si ocurriera una mordida, posiblemente originada porque el animal se siente amenazado, solo produciría dolor comparable a una picadura de abeja.

Una araña de la estepa que pocas veces se ve

La araña pollito es propia de la estepa patagónica y forma parte de la fauna habitual de la región, aunque rara vez es vista por las personas. Habita en madrigueras de baja profundidad, que construye bajo tierra o debajo de rocas y troncos.

Tiene hábitos nocturnos y una dieta carnívora basada en insectos y pequeños roedores. Esta araña no teje para cazar, pero utiliza los pelos sensitivos de sus patas para orientarse, ya que su visión es limitada.

Su rol en el ecosistema es valioso ya que controla las plagas de manera natural, sin insecticidas. Cada avistamiento de esta especie genera impacto, precisamente porque es difícil de ver en el día.