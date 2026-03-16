Identificaron al adolescente de 16 años asesinado a puñaladas en un boliche

Un adolescente de 16 años fue asesinado brutalmente durante la madrugada del domingo en un establecimiento bailable céntrico de la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut. El crimen se produjo en medio de un altercado, donde otro joven, también menor de edad, le proporcionó una puñalada.

La discoteca donde ocurrió el altercado, llamada Cleopatra Disco, fue clausurada por las autoridades. Allí, la victima fue atacada con un arma blanca y, como consecuencia de las múltiples heridas sufridas, el joven falleció en el lugar antes de poder recibir la asistencia médica.

Ante los llamados de auxilio al 911 que reportaban una violenta pelea, las autoridades acudieron de inmediato. Al arribar, hallaron a "Brus", —como se lo apodaba al joven fallecido— gravemente herido y procedieron a demorar a otro joven, de 17 años, señalado como el presunto autor del ataque.

Mientras los investigadores intentan reconstruir la secuencia de los hechos que desencadenó el final fatal, el principal apuntado por el crimen quedará detenido durante tres meses de forma preventiva en el Centro de Orientación Socioeducativo (COSE).

El último adiós de la academia de kick boxing a la que asistía Brus

La muerte del adolescente generó un fuerte impacto en su entorno familiar, social y también en el ámbito deportivo de la ciudad.

El joven había formado parte de la Academia Madryn Kick Boxing, institución que lo despidió públicamente a través de un mensaje difundido en redes sociales.

“Con profundo dolor acompañamos a la familia y seres queridos de Brus en este momento tan difícil. Desde Academia Madryn Kick Boxing queremos expresar nuestras más sinceras condolencias y hacerles llegar toda nuestra fuerza”, señalaron desde la institución.