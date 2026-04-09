Chocó en un utilitario robado, lo descubrieron y quedó preso

Lo que comenzó con la intervención policial por una colisión entre un auto y un utilitario terminó con la aprehensión de uno de los conductores al confirmar que había sido sustraído bajo la modalidad hurto una hora antes.

Fue personal del Comando de Patrullas el que llevó adelante la aprehensión del sujeto en inmediaciones de las calles Guanahani y Goñi donde chocaron una furgoneta tipo utilitario de color blanco y otro vehículo utilitario.

Producto del siniestro una mujer de 32 años fue trasladada por sus propios medios a un centro de salud con lesión mandibular.

Al cursar el rodado por sistema informático, se estableció que el mismo poseía pedido de secuestro activo por un hecho de hurto automotor denunciado horas antes, por lo que se procedió a la inmediata aprehensión del conductor.

Las áreas investigativas y relevamiento de cámaras permitieron vincular al imputado como autor del ilícito precedente, cuando un sujeto sustrajo el vehículo. Allí aprovechó la presencia de un menor en su interior, lo engaño e hizo descenderlo del rodado.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso la formación de causa y el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N° 44 de Batán.