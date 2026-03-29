Conductor borracho atropelló a dos menores de 5 y 14 años: la alcoholemia le dio el quíntuple del máximo permitido

Un conductor borracho atropelló a dos chicos al perder el control de su vehículo, en el barrio Los Barrancos 2, de Godoy Cruz, Gran Mendoza. Las pericias demostraron que manejaba con el quíntuple del alcohol en sangre permitido.

Las víctimas, una nena de 5 años y un varón de 14, iban caminando y fueron embestidos el sábado alrededor de las 19:30 en la intersección de calles El Salvador y Cuba.

El conductor que los atropelló, de 44 años, conducía un Volkswagen Gol y fue detenido por la policía apenas llegó al lugar ante el pedido de auxilio de los vecinos.

Al realizarle el control de alcoholemia, el resultado fue abrumador: arrojó 2,45 gramos por litro de sangre, casi cuatro veces más que el límite permitido. En Mendoza, el máximo del alcohol en sangre para transitar es de 0,5%.

Los dos menores sufrieron heridas y tuvieron que ser hospitalizados. La niña de 5 años fue diagnosticada con politraumatismos y trasladada al infantil Humberto Notti, donde quedó internada. El adolescente fue llevado por sus familiares a otro hospital, con lesiones leves.

Intervino el Juzgado Contravencional N° 1 por infracción a la Ley de Tránsito. El conductor está detenido y el vehículo fue retenido en una comisaría a disposición de la autoridad judicial.