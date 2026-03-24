Desesperada búsqueda de una adolescente y su bebé de un año: están desaparecidos desde el domingo

La joven vestía un pantalón de jeans de color blanco, una remera de color rojo y zapatillas de color negro.

Judith Macarena Britez, de 17 años, y su hijo de un año, Tomás Nahuel Irusta, son buscados en la localidad de Ballesteros, provincia de Córdoba. No se sabe nada de ellos desde el domingo por la noche.

Así lo informó este martes el Ministerio Público Fiscal de la provincia en un comunicado, donde pidió colaboración para dar con el paradero de ambos. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Primera Nominación de Bell Ville, encabezada por Nicolás Gambini.

Según se informó, Judith Macarena Brítez mide 1,75, es robusta, morocha y de cabello color negro ondulado, largo hasta mitad de espalda. No posee piercings ni tatuajes, tiene una cicatriz de una quemadura en la pierna izquierda a la altura de la ingle, es de cutis trigueño y ojos color marrón.

Asimismo, indicaron que Brítez vestía al momento de su desaparición un pantalón de jeans de color blanco, una remera de color rojo y zapatillas de color negro.

Los vieron por última vez en Ballesteros, a 150 kilómetros de Córdoba capital.

En tanto que su hijo, Tomás, mide 60 centímetros, es robusto, de tez trigueña, cabello corto con rulos castaño y ojos color marrón. Vestía al momento de su desaparicion una remera de color blanco, y conjunto de buzo y pantalón de color gris, con zapatillas de color blanco con dibujos.

Ambos fueron vistos por última vez el domingo en Ballesteros, una localidad localizada a 30 kilómetros de Villa María y a 150 de Córdoba capital.

Por su lado, desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de manera urgente con la Comisaría de Ballesteros o a cualquier sede policial o judicial.

En paralelo al pedido oficial, familiares de la adolescente difundieron mensajes a través de redes sociales. “Necesito saber si alguien la vio que me avise, por favor, es mi hija y mi nieto”, expresó Nancy González, madre de Judith, junto a una imagen de ambos.

“Se necesita de su colaboración, están desaparecidos. Compartan, necesitamos el paradero de Judith Brítez, de 17 años, y de su bebé de 1 año, Tomás Nahuel Irusta”, señalaron en distintas publicaciones de otros allegados.